Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Kensafra beldesine düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki Kensafra beldesine çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenledi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu saldırılarda 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

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