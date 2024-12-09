"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Esed ve ailesi Rusya'da

09 Aralık 2024, Pazartesi 00:30
Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirdi.

TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esed'e sığınma sağladığı belirtildi.

Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye halkı tarihi fırsatla karşı karşıya

    İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da işgal etti

    Esed ve ailesi Rusya'da

    PISA sonuçları ve eğitim kalitemiz

    İsrail’in yaptığı tek şey bebekleri öldürmek

    Sigorta fiyatları arasında uçurum var

    Trump: Suriye’yi akışına bırakın

    'Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir' - 'PKK uzantısı, Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz'

    Suriye'de 8 Aralık günü "Milli Bayram" ilan edildi

    'Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı'

    İsrail, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker gönderdi

    Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarı çöktü: Muhalif silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'a giriyor

    61 yıllık Baas rejimi çöktü - Hafız Esed heykelleri yıkılıyor

    Çöken Baas rejiminin Başbakanı: Esed'in dün geceden beri nerede olduğunu bilmiyorum

    Artvin'de büyük heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı!

    Trump: Esed, Rusya'nın yardımını alamadığı için Suriye'den kaçtı

    İsrail hesap vermeli

    Basın özgürlüğü olmazsa demokrasi ve hukuk olmaz

    Suriye bölünmesin

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Suriye’de son tango
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman ve Hızır Aleyhisselâm
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleklerden geçirilerek imtihan olmak!
    Yeni Asya'dan Size

    “Geleceğin hizmeti, hizmetin geleceği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gazetelere Hilâfet cezası
    M. Said ZEKİ

    “Beni mihenge vurdunuz!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gayeleri üzüm yemek mi?
    Genel

    Suriye halkı tarihi fırsatla karşı karşıya
    Risale-i Nur'dan

    İttihad-ı İslâmda seleflerimden: Namık Kemal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.