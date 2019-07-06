Eski Mossad Başkanı: İsrail, barış falan istemiyor

İsrail devletinin istihbarat teşkilâtı Mossad’ın eski başkanı Şabtay Şavit, “İsrail barış istemiyor, eğer isteseydi, çok zaman önce Filistin Yönetimi’yle barışırdı” açıklamasında bulundu.

Sputnik’in haberine göre Maariv gazetesine konuşan Şavit, İsrail’in barış istemesi halinde, ekonomi ve altyapı şartlarının her iki tarafın da çıkarlarına hizmet edecek şekilde tartışılması gerektiğini vurguladı.

Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin Yönetimi’ni müzakere ortağı olarak görmediğini söyleyen Şavit, “Filistinlilerle görüşmeyen başka bir İsrail hükümeti başkanı tanıyor musunuz?” diye sordu. Bunun yanı sıra Şavit, Netanyahu’nun Filistin ile görüşmeyi aşırı sağcılardan gelen baskı dolayısıyla kestiğini ifade etti.