Etiyopya'da 100 bin kişi yerinden oldu

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) Afar eyaletine yönelik saldırıları sonrası yaklaşık 100 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Afar Eyaleti Acil Durum Bürosu, yaptığı açıklamada, çatışmalardan ötürü şimdiye kadar kamplara sığınanların sayısının 76 bini bulduğunu, toplam sayının ise 100 bine yaklaştığını belirtti.

TPLF'nin Tigray eyaletindeki çatışmaları komşu Afar ve Ahmara'ya taşıması sonrası evini terk etmek zorunda kalanlar, derme çatma kamplarda federal hükümetin gönderdiği yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Ülke genelinde çatışmalardan ötürü 2 milyon kişi yerinden olurken, Birleşmiş Milletler, Tigray eyaletinin bazı bölgelerinde kıtlık görüldüğünü rapor ediyor.

Etiyopya hükümetinin tek taraflı ateşkesine rağmen ülkenin tüm kuzey hattında saldırılarını sürdüren TPLF, ateşkesi kabul etmesi için Tigray tutsaklarının serbest kalmasını ve tüm yerli ve yabancı askeri güçlerin Tigray'ı boşaltmasını şart koşmuştu.

Etiyopya Hava Yolları silah taşıdığı iddiasını reddetti

Öte yandan, bölgeye asker ve silah sevkiyatı yaptığı ileri sürülen Etiyopya Hava Yolları dün tüm suçlamaları reddederek, çatışmaya dahil olduğu ve Tigray'a uçuş yaptığı iddialarını yalanladı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.