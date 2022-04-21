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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Etiyopya'da geçen yıl 1900 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle vefat etti

21 Nisan 2022, Perşembe 11:54
Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle sadece geçen yıl 1900 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle vefat etti.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde görev yapan sağlık görevlilerinin AP'ye yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan iç savaşın yüzlerce çocuğu etkilediği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde savaşın getirdiği yıkıma bağlı yetersiz beslenme nedeniyle 1900 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Savaş nedeniyle ailelerin çocuklarına yiyecek bulamadığı ve ulaşımın güvenli olmaması nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemedikleri kaydedildi.

Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

AA

Etiketler: Etiyopya, çocuk, yetersiz beslenme
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  • Gültekin

    21.4.2022 12:48:59

    Bazı devletlerde, açlıktan, çocukların, büyüklerin ölmesinden, bütün dünya devletlerini temsil eden insanlar sorumludur. Bir çok devlet verimli topraklara sahip, bakınız, Japon ziraat mühendisleri, Samsun Çarşamba ovasını incelediler" bu ovayı bize verin Türkiye'yi besleriz" dediler, birde Bafra ovası var, burayı da gezdiler" Bafra, Çarşamba ovasını bize verin dünyayı besleriz" dediler, acaba diyoruz, dünyanın başka yerinde böyle bir zenginlik var mı? Diğer taraftan açlıktan insanların ölmesi, insan olarak beni kahrediyor, Allah katında, bundan hepimiz sorumluyuz.

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