Facebook, Filistin ajansının sayfasını sildi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook yönetimi, Filistin’den yayın yapan Şihab Haber Ajansı’nın (Shehab News Agency) platformdaki sayfasını kaldırdı.

Ajansın Haber Müdürü Husam ez-Zayiğ, yaptığı açıklamada, Facebook yönetiminin dün Ajansın sayfasını silerek, uluslar arası hukuk tarafından güvence altına alınan düşünce ve ifade hürriyetini ihlâl ettiğini söyledi. Facebook’un Ajansın sayfasını silmesini kınayan Zayiğ, bu olayı “standartlara uymama ve şiddete teşvik bahanesi” ile “Filistin haberlerine karşı açılan bir savaş” olarak nitelendirdi. Haber Müdürü Zayiğ, Şihab Haber Ajansının 2009’da açılan Facebook sayfasının 7,5 milyondan fazla takipçisi olduğunu kaydetti. Bu arada Filistinli Gazeteciler Bloku da Facebook’un Şihab Haber Ajansı’nın sayfasını silmesini kınadı. Bloktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olay, Ajansa karşı atılmış “keyfi ve zalim bir adım” olarak değerlendirildi. AA

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