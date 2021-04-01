Filistin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de vaka sayısı 273 bin 231'e yükseldi.
İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 kişinin daha vefat etmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 900'ü aştı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 353 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Vakalardan 1211'inin Batı Şeria, 1081'inin Gazze Şeridi'nde, 61'inin de Doğu Kudüs'te tespit edildiği aktarıldı.
Tedavi gören 20 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 901'e çıktığı, toplam vaka sayısının da 273 bin 231'e yükseldiği ifade edildi.
AA