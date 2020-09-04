Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini bugünden itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla Filistin'deki OHAL'de 7'nci aya girilmiş oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 192'ye, vaka sayısının 32 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 362'ye ulaştığını açıklamıştı. AA

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