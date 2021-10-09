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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Filistin’den ‘sessiz ibadet’ kararına protesto

09 Ekim 2021, Cumartesi 16:45
Filistinliler, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” İbadet etmelerine onay vermesini protesto ederek, “kanımız canımız sana feda Aksa” sloganı attılar.

Yaklaşık 50 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Namazın ardından bir grup Filistinli İsrail mahkemesinin kararını Mescid-i Aksa’da düzenledikleri gösteriyle protesto etti. Tekbir getiren Filistinliler, sık sık “kanımız canımız sana feda Aksa” sloganı attı. Filistinliler bir süre gösteriye devam ettikten sonra dağıldı. Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen “Arutz Sheva” gazetesinde 6 Ekim’de yer alan haberde, İsrail’in Kudüs’teki Sulh Mahkemesi’nin Yahudilerin Harem-i Şerif’te “sessizce yaptıkları ibadetin” suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir “ilk” olduğu belirtilmişti. Öte yandan Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını söktüğü, bir çobanı da yaraladığı bildirildi. Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da sık sık Filistinlilere saldırıyor ve onların temel geçim kaynaklarını hedef alıyor. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 450 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

BM’ye ‘harekete geç’ çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin bu ayki başkanı Kenya delegesi Martin Kimani ve Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid’e mektup gönderildiği belirtildi. Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Riyad Mansur’un gönderdiği mektuplarda, İsrail’in işlemeye devam ettiği suçların bir sonucu olarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun ciddiyetine işaret edildi. Mansur, Yahudilere Mescid-i Aksa’da “sessiz ibadet” onayıyla İsrail’in Kudüs’teki tarihi ve hukuki durumu açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Güvenlik Konseyine uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen bu kararla ilgili sorumluluklarını yeri getirme çağrısı yapan Mansur, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine devam ettiğini hatırlattı. İsrail’in hemen her gün Filistinlilerin evlerini yakıp yıkmasına ve Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesine değinen Mansur, İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilerin tehlikede olan sağlık durumuyla ilgili de harekete geçilmesini talep etti. 

AA

Etiketler: Filistin, sessiz ibadet, protesto
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