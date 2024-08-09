Filistin destekçisi başkana güvenoyu

Avustralya’nın Sydney kentine bağlı Randwick Belediye Başkanı Philipa Veitch, Filistin yanlısı gösterilere katılıp konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında gensoru önergesi verilmesinin ardından yapılan güven oylamasını kazandı.

ABC News’in haberine göre, Liberal meclis üyeleri, Filistin yanlısı mitinglerde yaptığı konuşmaların ardından Randwick Belediye Başkanı Veitch hakkında gensoru önergesi verdi. Randwick Belediye Meclisinde düzenlenen oturumda, Veitch 10 evet oyuna karşı 5 hayır oyu alarak güven oylamasını kazandı. İstanbul - Anka

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