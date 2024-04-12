"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Filistin Devleti'ni tanımak şart oldu

12 Nisan 2024, Cuma 21:45
İspanya hükümeti, Orta Doğu sorununda tek yol olarak gördüğü iki devletli çözüm kapsamında en kısa sürede Filistin devletini tanımak için uluslararası toplumun desteğini alma girişimlerini hızlandırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini tanımak için Avrupa Birliği’ndeki (AB) diğer ülkelerle birlikte hareket etme düşüncesiyle Polonya, Norveç ve İrlanda’yı kapsayan iki günlük resmi ziyaret turuna çıktı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Filistin devletini tanımak için diğer Avrupalı ülkelerle birlikte en iyi günü aramak için çalışıyoruz. Filistin’deki durumun ciddiyeti, Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyeceğimizi gösteriyor” dedi. Gerek Bakanlar Kurulu’nda gerekse Avrupalı ortaklarıyla görüşmelerinde Filistin devletinin tanınmasına yönelik günü karar vermeye çalıştıklarını ifade eden Albares, “Bunun kısa vadede olması gerektiği konusunda netiz” diye konuştu. 

 

AA

Okunma Sayısı: 632
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin Şahin

    12.4.2024 22:20:03

    İspanya hükumetini tebrik ve takdir ediyoruz.. Rabbimiz gayretlerini artırsın ve en kısa zamanda sonuca ulaşmalarını nasiyb eylesin.... Âmiiiiiinnn...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Filistin için birlikte çalışın

Teleferik tesisinin yıllık kontrolleri yapılmadı mı?

Almanya: İsrail soykırımını desteklemiyoruz

"Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık''

Akdeniz'de aynı günde iki ayrı göçmen faciası yaşanmış!

7 günde 55 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

Özrü kabahatinden büyük

Antalya'da teleferik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 5 kabindeki 29 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

E-sigara gençleri hedef alıyor

Bayram tatili dönüşü zehir olmasın

Han Yunus patlamamış mühimmatla dolu

Çocuklara giden yardımı vurdu

Başörtülü kadına tazminat ödenecek

Enflasyon Mayıs’ta zirve yapacak

Öğretmene verilen mülakat sözü unutuldu

İlaçta KDV %1 olsun

Rusya kıtalararası balistik füze denedi

AİHM kararlarını uygulamak şart

İsrail-İran geriliminde ABD’den diplomasi mesaisi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

CHP’deki değişim ve emanet oylar
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ali FERŞADOĞLU

“Küfür tek millettir” ne demektir?
Genel

Antalya'da teleferik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - 5 kabindeki 29 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
İbrahim Aktaşcı

İşte yakalandık, kelepçelendik!
Faruk ÇAKIR

Her ilçeye bir ‘saray’ mı?
Genel

Başörtülü kadına tazminat ödenecek
Feyzullah ERGÜN

Asırlara damgasını vuran hekim: Ebû Bekr Er-Râzi -2
Risale-i Nur'dan

İnsanlığın bayramı Kur’ân’ın esaslarında
H. Muharrem OKUR

Kaleler fedai ister

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.