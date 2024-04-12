Filistin Devleti'ni tanımak şart oldu

İspanya hükümeti, Orta Doğu sorununda tek yol olarak gördüğü iki devletli çözüm kapsamında en kısa sürede Filistin devletini tanımak için uluslararası toplumun desteğini alma girişimlerini hızlandırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini tanımak için Avrupa Birliği’ndeki (AB) diğer ülkelerle birlikte hareket etme düşüncesiyle Polonya, Norveç ve İrlanda’yı kapsayan iki günlük resmi ziyaret turuna çıktı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Filistin devletini tanımak için diğer Avrupalı ülkelerle birlikte en iyi günü aramak için çalışıyoruz. Filistin’deki durumun ciddiyeti, Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyeceğimizi gösteriyor” dedi. Gerek Bakanlar Kurulu’nda gerekse Avrupalı ortaklarıyla görüşmelerinde Filistin devletinin tanınmasına yönelik günü karar vermeye çalıştıklarını ifade eden Albares, “Bunun kısa vadede olması gerektiği konusunda netiz” diye konuştu. AA

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