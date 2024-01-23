"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

'Filistin Devleti'nin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var'

23 Ocak 2024, Salı 03:32
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası arenada fikir birliği olduğunu belirtti.

Filistin Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

Iştiyye, konuşmasında, "İki devletli çözüm seçeneği çerçevesinde uluslararası bir hareketlilik var. Dünyanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iki devletli çözümü reddeden hükümetinin tutumuna dikkat kesilmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın işgali sonlandırmak için çaba sarf etmesi, Filistin devletini tanıması ve Filistin'in BM üyesi olması yönünde oy kullanması gerektiğini ifade eden Iştiyye, "Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var." dedi.

Iştiyye, bu uluslararası fikir birliğinin "işgali sona erdirmeye yönelik Filistin devletini sahada somutlaştıracak pratik adımlara" dönüştürülmesi gerektiğini aktardı.

Filistinlilere yönelik devam edegelen saldırıları, yerleşim birimleri, işgal ve barışı reddetmesi nedeniyle dünyanın İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmeye başlaması gerektiğini belirten Iştiyye, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki katliam makinasının durdurulması" çağrısında bulundu.

Iştiyye'nin açıklamasının, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları ile İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri'ni Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getirmesi beklenen toplantıdan önce yapılması dikkati çekti.

Toplantıda, gelecek aylarda "Orta Doğu'da iki devletli çözüm" ilkesinin pekiştirilmesi amacıyla uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesine yönelik hazırlıkların görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının gündem maddeleri içinde ayrıca "AB'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yasa dışı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına" ilişkin hazırlıkları da yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM yoluna Komisyon bariyeri

    'ABD ve İngiltere, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu'

    ABD'de 90 kişi soğuk hava sebebiyle öldü

    Sahte ve standart dışı plaka kullanmaya devam edenlere uyarı

    'Filistin Devleti'nin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var'

    İngiliz avukatlar: Soykırıma karşı sessiz kalamayız

    Dünyada İsrail’e tepki büyüyor

    Camileri vurdu, Hocaları katletti

    'Sandıkta hesabını sormak hakkımız'

    Araç muayene yüzde 818 zamlandı

    DSÖ’den Gazze’de ''sarılık'' uyarısı

    'Bizi bir kemiğe muhtaç ettiniz'

    Dr. Usame Haddad: Osmanlı, Müslüman ve Hristiyanı ile Filistin’in onurunu savundu

    Kısa vadeli dış borçta rekor artış

    'İsrail'in çözümü nedir?! Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi?!'

    İspanya, AB'nin İsrail'e karşı adım atmasını istiyor

    Van - Gevaş'ta midibüs devrildi: 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı

    Sivas'ta iki araç çarpıştı, 26 kişi yaralandı

    6 günde Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 8'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana Kitap Fuarı
    Genel

    Camileri vurdu, Hocaları katletti
    Faruk ÇAKIR

    Zenginler tedirgin olmakta haksız mı?
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Dijital Çağ, İmanda “Tahkik” ve Risale-i Nur
    Cevher İLHAN

    “Federasyon fitnesi”
    Süleyman KÖSMENE

    Allah için gıybet yapılır mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Menfaat üzerine dönen canavar siyaset” kişilikleri bozar!
    İbrahim Aktaşcı

    Ufo gören masum seçmen
    Muhammet ÖRTLEK

    İran-Pakistan gerginliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.