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10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Filistin Devletini tanıyın

09 Kasım 2021, Salı 22:32
FİLİSTİN BAŞBAKANI MUHAMMED IŞTİYYE ABD KONGRESİNE FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA ÇAĞRISI YAPTI.

Fİlİstİn Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Kongresine Filistin dev- letini tanıması ve ABD’nin Kudüs’te yeniden konsolosluk açması çağrısında bulundu. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Kongrenin Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Komis-

yonu Başkanı Senatör Ben Cardin başkanlığındaki ABD’li parlamenter heyetiyle Ramallah’ta bir araya geldi. Görüşmede  ABD Kongresini Filistin devletini tanımaya dâvet eden Iştiyye, ayrıca Filistin yönetimini ve Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) hedef alan ve terörizmle ilişkilendiren yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesini istedi.  

720 bin yerleşimci var    

İki devletli çözüme değinilen görüşmede, Iştiyye, “Filistin topraklarında 720 bin yerleşimci varken, yerleşim programları sürerken, Filistin topraklarının yüzde 62’si doğrudan İsrail’in kontrolü altındayken, iki devletli çözüm hakkında konuşmaya nasıl devam edebiliriz?” ifadesini kullandı. Iştiyye, ayrıca, “Kudüs’te yeniden ABD Konsolosluğu açılması ve Kudüs’teki statükonun korunması” başta olmak üzere ABD yönetiminin, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.   

Konsolusluğu kapatmışlardı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019’da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mayıs ayında Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington’un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs’teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu. Blinken, 13 Ekim’de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Washington’da düzenlediği ortak basın toplantısında da Kudüs’teki konsolosluğu açma planını devam ettireceklerini belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ise geçen ay yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs’teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini söylemişti.       

AA

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