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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Filistin'e Katar'dan 480 milyon dolar destek

07 Mayıs 2019, Salı 11:20
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emir'in, Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdiği belirtilerek, desteğin Filistin ve Katar halkları arasındaki kardeşlik, Arap ve din bağlarından ileri geldiği aktarıldı.

Açıklamada yardımların ayrıca İsrail işgal güçlerinin dayattığı zor şartlar altında zaruri ihtiyaçlarını gidermesine destek kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, bir kısmının da acil insani yardıma tahsis edileceği aktarıldı.

Yardımlarla ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'deki programlarına ve halka elektrik ulaştırılmasına destek olunacağı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma insani ve ahlaki sorumluluğunu üstlenerek içinde bulunduğu krizi aşması için Filistin halkına destek verme çağrısı yapıldı.

Heniyye'den teşekkür

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür etti.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Katar Emiri'nin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatını takdirle karşıladık. Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar'a bu cömert tutumlarından ötürü içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor.

AA

Etiketler: katar, filistin
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