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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Filistin hükümeti İsrail'le diyaloğa hazır

26 Kasım 2019, Salı 20:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'le diyaloğa hazır olduklarını ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun barışa inanmadığını ve bundan dolayı onunla anlaşmanın imkansız olduğunu ifade etti.

Abbas, Rusya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. kuruluş yıldönümünde Rus gazetecilere demeç verdi.

İlk kez 1992 yılında 8 ay boyunca İsrail'le gizli diyalog kurduklarını ve geçici Filistin yönetiminin kurulmasını öngören Oslo Anlaşması kapsamında mutabakat sağlanarak Kudüs, sığınmacılar, sınırlar ve güvenlik gibi müzakere gündemine eklenecek konuların belirlendiğini anımsatan Abbas, "Maalesef dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin anlaşmadan bir yıl sonra aşırı sağcılar tarafından öldürüldü ve taraflar arasındaki diyalog durdu" dedi.

'Netanyahu'yla anlaşmak imkansız'

Rabin'in ardından barışa inanmayan ve barış istemeyen Netanyahu'nun iktidara geldiğini ve onunla anlaşmanın imkansız olduğunu kaydeden Abbas, iki devlet, uluslararası meşruiyet ilkesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı temelinde İsrail ve yönetimiyle diyaloğa hazır olduklarını vurguladı.

Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Netanyahu'yla buluşturmak için üç girişimde bulunduğunu ancak Netanyahu'nun buluşmadan son anda vazgeçtiğini belirtti.

Etiketler: İsrail, Filistin, hükümet, diyalog
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