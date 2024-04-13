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13 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Filistin için birlikte çalışın

13 Nisan 2024, Cumartesi 18:21
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, benzer düşünen AB üyesi ülkelere Filistin devletini tanımak için “birlikte hareket etmeleri” çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, benzer düşünen AB üyesi ülkelere Filistin devletini tanımak için “birlikte hareket etmeleri” çağrısında bulundu. Euronews’in haberine göre, Brüksel’de basına konuşan Michel, “Filistin devletini tanımaya istekli üye ülkeler, savaşın harap ettiği bölgede barışın inşasında önemli ilerlemeyi tetiklemek için birlikte hareket etmeli.” dedi.

Michel’in başlattığı girişim neydi?

Charles Michel, egemen bir Filistin devletini resmen tanımaya hazır üye ülkeler arasında AB düzeyinde koordinasyon sağlamak için bir girişim başlatmıştı. Bu girişim, geçen ay İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta’nın desteğini açıklamasından bu yana üye ülkeler arasında daha fazla ilgi görmeye başladı. Michel, AB dışında benzer düşüncelere sahip diğer ülkelerin de girişime katılabileceği görüşünü dile getirdi. Bulgaristan, Çekya, Romanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu dokuz AB üye ülkesi halihazırda Filistin’in egemen devlet olma hakkını resmen tanıdı. AB’nin resmi tutumu ise uluslararası kabul görmüş barış teklifinin hayata geçirilmesiyle iki devletin parçası olarak kurulduğunda bir Filistin devletinin tanınması yönünde.

AA

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