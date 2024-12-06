Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Mansur: Soykırım durdurulmalı

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulu’nda, İsrail’in Filistin topraklarında yasa dışı eylemlerinin görüşüldüğü oturumda konuştu.

Halihazırda Beyt Lahiya ve Gazze’nin kuzeyinde tüm dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapıldığına dikkati çeken Mansur, “El Mavasi’deki çadırlarda yerinden edilmiş aileler bir kez daha bombalandı, canlı canlı yakıldılar, hem de tüm dünya izlerken. Her saat, her gün, daha fazla Filistinli çocuk, kadın ve erkek, ahlaksız İsrail saldırılarının kurbanı oluyor. Hayatlar yok oluyor, aileler harabe oluyor, bir halk bütün olarak vahşice, terörize edilerek, travmatize edilerek yok ediliyor ve bunun sonu görünmüyor” ifadesini kullandı. Riyad Mansur, bunların sonuçları olması gerektiğini ifade ederek, “İsrail, yaptırıma tabi tutulmalıdır” vurgusunu yaptı. Mansur, “Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır” görüşünü paylaştı.