Filistin: Üç diplomatın cep telefonu hacklendi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bünyesinde çalışan üç üst düzey görevlinin telefonlarının, İsrail merkezli NSO Group'a ait Pagasus casus yazılımıyla hacklendiği suçlamasında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, telefonlara yerleştirilen casus yazılım programından İsrail sorumlu tutularak, “bu saldırı, uluslararası hukukun açık ve ahlaksız bir ihlalidir” denildi. Açıklamada, bu uygulamada sorumluluğu olanlara uluslararası boykot uygulanması çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu Ahmed al-Deek ise Filistinli profesyonel bir kurumun, bazı telefonları incelediğini ve bunlar içinde üç görevlinin telefonunda Pagasus casus yazılımı tespit ettiğini açıkladı. Bakanlık temsilcisi, “Biz üst düzey yöneticilere ait bu telefonların yüzde yüz hacklendiğine inanıyoruz” dedi. İrlanda merkezli "Sınır Hattı Savunucuları" insan hakları kuruluşunun 8 Kasım’da açıklanan raporunda, 6 Filistinli aktivistin cep telefonunda NSO Group'a ait Pegasus casus yazılımının tespit edildiği bildirilmişti. Casus yazılımın söz konusu Filistinli aktivistlerin telefonlarına Temmuz 2020 ve Nisan 2021 tarihleri arasında yüklendiği ifade edilmişti. Euronews Türkçe

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