Filistinli gönüllüler Gazze sahillerindeki enkazı temizliyor

Gazze Şeridi sahillerinde toplanan gönüllü Filistinliler, İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizlemeye çalışıyor.

Gazze Belediyesi, dün İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla cadde ve sokaklardan enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek veren Filistinli gönüllüler, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze sahillerine yeniden hayat vermek için el ele verdi.

Filistinli gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sahilleri kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Kampanyaya Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisi Direktörü Chitose Noguchi de katıldı.

Noguchi yaptığı açıklamada, bu çalışmanın, Filistinlilerin saldırıların ardından normal hayata adapte olmaya ve toplum olarak iyileşmeye çalışmasının bir parçası olduğunu belirterek, bu saldırının son olması temennisinde bulundu.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac da kampanyaya hem yerel ve uluslararası kurumların, hem de çeşitli yaş ve gruplardaki Filistinlilerin katılım gösterdiğini söyledi.