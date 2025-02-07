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Filistinli papaz: Gazze’de müezzin kalmazsa, ezanı ben okurum

07 Şubat 2025, Cuma 22:33
Filistinli bir papaz, “Eğer bir gün Gazze’de camiler bombalanır ezan okuyacak müezzin bulunmazsa ve ben orada hazır bulunmuş olursam ezanı bizzat ben kendim okuyacağım" dedi.

Gazze’de bir papazın “Müslüman kalmadığı takdirde Gazze’de ezan okuyan olmazsa ne düşünürsün?” sorusuna verdiği cevap duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gencin sorusuna cevap veren papaz, “Eğer bir gün Gazze’de camiler bombalanır ezan okuyacak müezzin bulunmazsa ve ben orada hazır bulunmuş olursam ezanı bizzat ben kendim okuyacağım, Müslümanların kerameti için. Hep beraber bu Siyonist işgalcilere diyeceğiz ki; biz burada sizin kurallarınıza göre değil, bizim kurallarımıza göre yaşayacağız” dedi. Bu sözler üzerine soruyu soran genç duygulanarak Filistinli papaza sarıldı.

Nurseza Parlakoğlu - MUŞ

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  • S.topuz

    7.2.2025 22:55:25

    Allahü veliyyüllezîne amenü!" "Allah c.c iman edenlerin dostudur!" "La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! "Vallahü alâ külli şeyin GADÎR!" "Allah'ın c.c gücü her şeye yeter!" ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER ve KATiLLER, MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM!🌷🤲🌷😭🌙☝️🕊🌍🇪🇺🇵🇸

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