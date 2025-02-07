Filistinli papaz: Gazze’de müezzin kalmazsa, ezanı ben okurum

Filistinli bir papaz, “Eğer bir gün Gazze’de camiler bombalanır ezan okuyacak müezzin bulunmazsa ve ben orada hazır bulunmuş olursam ezanı bizzat ben kendim okuyacağım" dedi.

Gazze’de bir papazın “Müslüman kalmadığı takdirde Gazze’de ezan okuyan olmazsa ne düşünürsün?” sorusuna verdiği cevap duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gencin sorusuna cevap veren papaz, “Eğer bir gün Gazze’de camiler bombalanır ezan okuyacak müezzin bulunmazsa ve ben orada hazır bulunmuş olursam ezanı bizzat ben kendim okuyacağım, Müslümanların kerameti için. Hep beraber bu Siyonist işgalcilere diyeceğiz ki; biz burada sizin kurallarınıza göre değil, bizim kurallarımıza göre yaşayacağız” dedi. Bu sözler üzerine soruyu soran genç duygulanarak Filistinli papaza sarıldı. Nurseza Parlakoğlu - MUŞ

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