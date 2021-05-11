Filistinli Peder Musallam: Hıristiyanlar, Aksa’ya kalkan olun

FİLİSTİNLİ PEDER MUSALLAM’DAN HIRİSTİYANLARA “MÜSLÜMANLARA DESTEK İÇİN AKSA’YA GİTMELERİ” ÇAĞRISI: “HIRİSTİYANLAR, MESCİD-İ AKSA’NIN KAPISI ÖNÜNDE SET OLUŞTURUP SİYONİSTLERE ORAYI KAPATIN.”

Filistin’de Hıristiyan din adamı Manuel Musallam, Filistinli Hıristiyanlara, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gitmeleri çağrısında bulundu. Kudüs’te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi Başkanı Peder Musallam (83), “Savaş zamanı halkının yanında olmayanın, barış günlerinde aralarında bulunmaya hakkı yoktur” başlığıyla yayımladığı mesajında, “Kişisel bir inisiyatifle, saygıdeğer din adamlarına, patriklere, piskoposlara ve rahiplere, büyük küçük hepsine Mescid-i Aksa’ya gitmeleri çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı. Bugün Müslümanlara “hepsinin tek bir kaderi ve tek bir medeniyeti olduğu, bu kutsal topraklarda tek bir insan oldukları ve oradaki insanı savundukları” mesajı verdiklerini kaydeden Musallam, “Bugün zayıf olursak Theodor Herzl’in dediği gibi Mescid-i Aksa yıkılacak” ifadelerine yer verdi.

Mescid-i Aksa’da set olun

Musallam, şunları kaydetti: “Hıristiyan din adamları halkınızın, mazlumların, fakirlerin, ezilenlerin yanında durun. Çünkü kilise, mazlumların, ezilenlerin, zayıfların kilisesidir. Hıristiyanlar, Mescid-i Aksa’nın kapısı önünde set oluşturup Siyonistlere orayı kapatır ve Aksa’ya ayak basmalarını engellerlerse sahip oldukları kimliğin hakkını vermiş olurlar.”

Ramallah - aa

