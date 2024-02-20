Finlandiya: Topraklarımızda ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç yok

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, ülke topraklarında ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç olmadığını belirtti.

Orpo, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Orpo, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silahları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor." cevabını verdi. NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a 4 Nisan 2023'te katılan Finlandiya, Aralık 2023'te ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çekmiş, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan ağ oluşturduklarını kaydetmişti. AA

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