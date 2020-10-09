"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

FKÖ’den Suudi Prense tepki

09 Ekim 2020, Cuma 17:00
SUUDİ PRENS BENDER BİN SULTAN’IN SUÇLAMALARI TEPKİYLE KARŞILANDI.

Fİlİstİn Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistinli liderlere hakaret eden ve “nankörlükle” suçlayan eski Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan’a tepki gösterdi. FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Araplardan her kim Washington’a ya da başka bir yere güven mektubu sunmak istiyor veya İsrail ile normalleşmenin yolunu yapıyorsa, bunu Filistin halkına ve efsanevi mücadelesine hakaret etmeden gerçekleştirebilir.” ifadesini kullandı. İsim vermeden Suudi Prens Bin Sultan’a tepki gösterdiği açıklamasında Ureykat, “Her ülke benim menfaatlerim İsrail ile normalleştirmeyi gerektiriyor diyebilir.” ifadesine yer verdi. 

Prens’ten “nankörlük” suçlaması

Suudi Prens, Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, “Filistinli liderlerin nankörlüğünün ardından Filistin yönetimine güvenmenin zor olduğunu ancak bunun Filistin halkının dâvâsına olan bağlılıklarını etkilemeyeceğini” söylemişti. Bin Sultan, “Filis- tin yönetiminin Türkiye ile İran’ı Mısır ve Körfez ülkelerinden daha önemli gördüğünü ve Filistin meselesinin çözümünden kaçtığını” ileri sürmüştü. Suudi Prens bin Sultan ayrıca, Gazze’yi “Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistin meselesinin çözümü için gece gündüz çalışan Mısır’a terör ihraç etmekle” suçlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

    Gazze için felâket uyarısı

    İlham Aliyev: İşgalciyi barışa zorluyoruz

    Meskun mahallerde de zarar oluştu: Hatay'daki orman yangınına ilişkin son durum?

    Türkiye neden tavır almıyor?

    FKÖ’den Suudi Prense tepki

    Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

    Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 vatandaş yurda yerleştirildi

    Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

    Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

    'Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz'

    Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadis; Kur’ân’ın tefsiridir
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Ali HAKKOYMAZ

    Hastane önünde incir ağacı...
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Osman ZENGİN

    Dışarıdan Yeni Asya’ya bakış
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur’un iki rüknü nazlanmamalı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.