"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Florida valisi ve üniversitesine ifade özgürlüğünü engellediği için dava

17 Kasım 2023, Cuma 17:06
ABD'nin Florida eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Filistin yanlısı öğrenci grubu, eyalet valisi Ron DeSantis ve Florida Üniversitesine, öğrencilerin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

The Hill'in haberine göre dava, üniversite rektörünün okulda "grubun resmi tanınırlığının kaldırılması" kararına yönelik açıldı.

ACLU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin anayasal hakları olan "ifade özgürlüğü hakkı"nın, üniversite yönetimi ve Vali DeSantis tarafından ihlal edildiğine vurgu yapıldı.​​​​​​​

Üniversite Rektörü Raymond Rodrigues'in "DeSantis'e danışarak" verdiği talimatın, ACLU ve öğrenci kuruluşunun ortak bir açıklamasına dayandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Yerel öğrenci grupları, ulusal örgütleriyle ilişkileri nedeniyle cezalandırılamaz ya da hükümet, öğrenci gruplarını beğenmediği veya kabul etmediği konuşmalar yaptıkları için seçici olarak cezalandıramaz ve sansürleyemez." denildi.

Açıklamada ayrıca "Öğrenci grubunun, yetkililerin grubu yasaklama girişimine meydan okuma yönündeki cesur kararı güçlü bir mesaj içeriyor. Okullarımızda sansür, açıkça anayasaya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 638
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze’yi yalnızca Filistin Yönetimi idare edebilir

    Filipinler'deki depremde 6 kişi öldü

    'İsrail, Gazze'deki halkı boşaltmaya çalışıyor'

    Gazze Şeridi Orta Çağ’a döndü

    Gazze en büyük mezarlığa dönüştü

    İsrail dezenformasyonda daha da vahşileşti

    Bebeklerin tahliyesi için müzakere mi olur?

    KKTC’nin 40 yıllık varlık mücadelesi

    Dink cinayeti Ankara’nın dehlizlerinde kayboldu

    BM raportörleri de “soykırım” dedi

    Samast’ın serbest bırakılması yeni rejim inşası için yapıldı

    Her şey hesaplanmıştı

    Yeni düzenlemelere ihtiyaç var

    12 Temmuz yasa değişikliği Samast’ı serbest bıraktı

    Çalışma Bakanı: Türkiye’de aç ve yoksul yok

    Suç oranları artarken, üstü kapalı aflar toplumu rahatsız ediyor

    AYM’yi bekleyen tehlike

    Yargıtay anayasayı ihlal etti

    Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet ve hürriyet yoksa ekmek de yok
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay mı, AYM mi?
    Cevher İLHAN

    İsrail’in “soykırım suçu” ortağı!
    Sebahattin YAŞAR

    Şefkat kahramanları nura hizmet ediyorlar - Her programın bir hikâyesi var - 4
    Mehmet ÇETİN

    Tuzak sualler
    Ali FERŞADOĞLU

    Soruların ilmi cevaplarını verebiliyor muyuz?
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hakkın ihtilâf marazının merhemi
    Ahmet Cemil Çökren

    Üç mukaddes kelime
    Faruk ÇAKIR

    Batı medyasının intiharı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.