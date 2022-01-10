Fransa'da aşırı yağış ve sel uyarısı

Fransa’nın güneyinde 5 bölgede aşırı yağış kaynaklı sel nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Meteo (Fransa Meteoroloji İdaresi), ülkenin güney batısındaki Pyrenees-Atlantique, Landes, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne ile Ariege bölgelerinde aşırı yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" ilan etti. Gerd, Nord ile Aisne bölgelerinde sel riski ve Pyrenees-Orientales bölgesinde de çığ tehlikesi gerekçesiyle "turuncu alarm" verildi. Pyrenees-Atlantiques ve Landes bölgesinde, çamur seli de görülebileceği belirtiliyor. Yerel basın, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Basque vilayetinde en az 900 haneye elektrik verilemediğini, bölgenin bazı kesimlerinde demir yolu taşımacılığına ara verildiğini, bazı kentlerde de okullara yönelik taşımacılık faaliyetlerinin iptal olduğunu yazdı. AA

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