Fransa’da camilerin 3’te 1’i kapatıldı

Fransa’da Kasım 2020’den bu yana 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3’te 1’inin kapatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, “ayrılıkçı” yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede “aşırıcıların” bulunduğu 650 yerin kapatıldığı ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini belirtti. Kasım 2020’den bu yana “radikalleştiği” iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3’te 1’inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d’Or, Rhone ve Gard bölgelerinde 6 caminin daha kapatılması için işlemlerin başlatıldığını aktardı.

Darmanin, Strazburg’da İslam Toplumu Milli Görüşüne (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisinin inşasına, belediyenin iznine rağmen karşı çıktıklarını kaydetti. Bugüne kadar Müslümanlara ait ve “siyasal İslam” çizgisinde olduğu iddiasıyla 5 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaşan Darmanin, “ayrılıkçı” yasasının bundan daha fazlasını yapmalarına imkân verdiğini, 4’ü ekimde olmak üzere toplamda 10 derneğin daha kapatılacağını belirtti. Darmanin, “ayrılıkçı” olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğu ve 2 imamın sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı.

