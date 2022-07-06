Fransa'da demir yolu çalışanlarından grev kararı

Fransa'da demir yolu çalışanları, ücretlere zam talebiyle ülke genelinde greve gitti.

Birçok sendikanın çağrısıyla greve giden Fransa demir yolu şirketi SNCF çalışanları, yüksek enflasyona karşı ücretlere zam talep ediyor. Ülke genelinde şehirler arası trenler ve hızlı trenlerin yanı sıra başkent Paris'i çevresine bağlayan banliyö trenlerinde çok sayıda seferler iptal edildi. SNCF, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, tren seferlerinin tüm hatlarda kesintiye uğrayacağını kaydetmişti. Açıklamada, yolculara, evden çalışma, seyahatlerini başka tarihe erteleme veya iptal etme çağrısı yapılmıştı.

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