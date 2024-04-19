Fransa’da Filistin konulu konferansa iptal

Fransa’daki Lille Üniversitesinin yönetimi, İran ve İsrail arasında artan gerilimi gerekçe göstererek, muhalif solcu lider Jean-Luc Melenchon’un Filistin konulu konferansını iptal etti.

Üniversite Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması planlanan konferansın iptaline İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgesel ve uluslararası düzeyde artan gerilim gerekçe gösterildi. Rektörlük, uluslararası konjonktürün üniversite ortamında da “endişe verici” gerginliklere yol açtığını savundu. Fransa’da Filistin’e verdiği destekle öne çıkan muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Melenchon ise üniversite yönetiminin konferansı iptal etmesini eleştirdi. Melenchon, yönetimin kararına ilişkin, “Bu konferansın (Binyamin) Netanyahu hükümetine şartsız destek verenler tarafından araçsallaştırılmasını kınıyoruz.” dedi. AA

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