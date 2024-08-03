Fransa’da İsrail’e silah satışına karşı 34 bin imza

Fransa’da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Thomas Portes’in, hükümetin Gazze’de binlerce sivilin ölümüne yol açan İsrail’e silah satışını durdurması için başlattığı kampanya, 34 binden fazla imzaya ulaştı.

Milletvekili Portes’in, Fransa’nın Gazze’de saldırıları devam eden İsrail’e silah satışını durdurması için 14 Şubat’ta change.org sitesinde başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Şu ana kadar 34 bin 327 imza toplanan kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için 700’den az imza gerekiyor. Portes, şubat ayında kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye saldırılarında saat başı 9, her gün ise 210 Filistinliyi öldürdüğünü belirtmişti. Fransa’nın “İsrail’in işlediği soykırıma” suç ortaklığı etmemesi gerektiğini ifade eden Portes, hükümetin İsrail’e silah satışını durdurması için imza kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. AA

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