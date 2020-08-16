Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi.

Hastanelerde 3 kişinin ölmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı. AA

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