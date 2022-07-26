Fransa’da kuraklık alarmı

Fransa’da aşırı sıcak hava dalgası ve uzun zamandır yağışların yeterli olmaması yüzünden yaşanan kuraklık sonucu 96 bölgenin 90’ında su kısıntısına gidilmesi kararı alındı.

Hükümetin yaşanan kuraklıkla ilgili oluşturduğu resmi internet sitesi Propluvia tarafından açıklanan verilere göre, Paris ile birlikte sadece 5 bölge şu anda su kısıtlamalarından muaf.

Bu sitede yayınlanan haritaya göre, en katı su kısıntılarının, tarım arazilerinin sulanmasının yasaklandığı kuzeybatıdaki Loire nehri havzasında ve güneydoğudaki Rhone bölgesi çevresinde uygulandığı görülüyor.

Güneybatıdaki Tarn ve Lot nehirlerinin etrafındaki alanlar da su kısıntısının en sıkı bir şekilde uygulandığı “kırmızı” kategoride gösterilen bölgeler arasında.

Yeşil ve dağlık arazileriyle ünlü Alpler yine bu yıl kuraklıktan mağdur olan bölgeler içinde gösteriliyor.

Çevre Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, “Rekor sayıda bölgede su kısıtlaması uygulaması yapıyoruz” denildi.