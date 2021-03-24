Fransa'da PKK'ya operasyon

Fransa'da düzenlenen polis operasyonunda PKK üyesi 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Paris terörle mücadele hakiminin talebi üzerine başkent ve Marsilya'da düzenlenen operasyonun, "Terör örgütü kurma ve finansmanını sağlama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında yapıldığı açıklandı. AFP'nin aktardığına göre operasyonda evlere de baskın yapılırken, Fransa'nın güneybatısında 21 Şubat 2020'de PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Ancak, geçen yıl açılan soruşturma ile polisin düzenlediği operasyon arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi. Euronews Türkçe

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