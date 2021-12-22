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22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fransa'da salgında en yüksek vaka artışı kaydedildi

22 Aralık 2021, Çarşamba 10:43
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 72 bin 832 yeni vakayla en yüksek günlük artış kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saate yaklaşık 73 bin yeni vaka kaydedildiğini belirtti.

Attal, Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 15 arttığını, vakalarının yüzde 20’sini kapsayan Omicron varyantının hızla yayıldığını kaydetti.

Virüsün daha çok 20-40 yaş grubundaki kişiler tarafından yayıldığı bilgisini paylaşan Attal, gençlerin virüsün yaşlılara bulaştırmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti.

Attal, Fransız vatandaşlarına yaklaşan yeni yıl kutlamalarında tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.

Sözcü Gabriel Attal, hükümetin Kovid-19'a karşı yeni tedbirleri içeren yasa tasarısını 27 Aralık’ta yapılacak olağanüstü Bakanlar Kuruluna sunacağını aktardı.

AA

Etiketler: Fransa, salgın
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