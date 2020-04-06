"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Fransa'da son 24 saatte 833 kişi daha öldü

06 Nisan 2020, Pazartesi 23:16
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 8 bin 911'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a ulaştığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu dile getirdi. 

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 72'ye ve iyileşen kişi sayısının 17 bin 250'ye çıktığını aktaran Veran, son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 833 kişinin öldüğünü dile getirdi. 

Veran, ölü sayısının hastanelerde 6 bin 494'e ve yaşlı bakımevlerinde 2 bin 417'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 8 bin 911 olduğunu belirtti.

Halkın eve kapanmasının olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Veran, ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde kalanların hepsine Kovid-19 testi yapılacağını söyledi.

Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Nice kentinde maske zorunluluğu 

Öte yandan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kentte bu hafta sonu serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına uyulmaması nedeniyle zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkanlar için yakın zamanda maske takma zorunluluğu getireceklerini belirtti. 

Estrosi, her kent sakinine 1 ay boyunca kullanabilecekleri kadar maske verileceğini söyledi.

Kentte daha önce 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 

Ülkede Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları yeterli maskeye sahip olamaması konusunda şikayetlerini dile getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Musibetlere karşı dua vakti: Ya Şafi kusurumuzu affet

    Savaştan beter olur

    Destek 1 yıla çıkmalı

    Basının taleplerine sessiz kalmayın

    Akşener: Müteahhite gelince kaynak bol

    Bari çocukları serbest bırakın

    Uzaktan eğitimde internet sıkıntısı

    Mikrop kırıcı karışımlar

    Fransa'da son 24 saatte 833 kişi daha öldü

    Johnson yoğun bakıma alındı

    ABD'de ölü sayısı 10 bini aştı

    'İtalya'da birkaç hafta içinde dışarı çıkmak mümkün olabilir'

    Dünya genelinden son veriler

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    Hak-İş’ten işsizlik fonu çağrısı

    "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır''

    ABD, Almanya'nın suçlamalarına cevap verdi

    Boris Johnson: Moralim yerinde

    Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi tekrar inşa etmek için
    Süleyman KÖSMENE

    Bugün beraatımızı alabilecek miyiz?
    Genel

    Musibetlere karşı dua vakti: Ya Şafi kusurumuzu affet
    Faruk ÇAKIR

    Neler değişecek?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Destek paketi”
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Beratınızı ruh u canımızla tebrik ederiz
    Ahmet BATTAL

    Fikir hürriyeti ve TCK. 216
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ve küresel ısınma
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Bu gece beratımız olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.