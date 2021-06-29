Fransa’da tepki çeken yasa tasarısı yeniden görüşülmeye başlandı

Fransa’da önce “İslâmcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak duyurulan, tepkiler üzerine “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler” olarak değiştirilen yasa tasarısı, Senato’da yapılan değişikliklerin ardından Ulusal Meclis’te yeniden ele alınıyor.

Senato’da okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmî spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklenerek 13 Şubat’ta kabul edilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis’te ikinci kez görüşülmeye başlandı. Tasarıyla ilgili görüşmelerin ilk gününde, hükümet kanadından sadece Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa hazır bulundu. Yasa tasarısının Temmuz ayı sonunda kesin olarak kabul edilmesi bekleniyor. Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslar arası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor. AA

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