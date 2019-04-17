Fransa’daki Müslümanlardan Notre-Dame dayanışması

Fransa’nın başşehri Paris’in sembollerinden Notre-Dame Katedrali’ndeki yangın bütün dünyada üzüntüye yol açtı.

Lyon Büyük Cami Rektörü Kamel Kabtane ve Fransa İslâm Konseyi (CFCM), Notre-Dame yangını sonrası ülkedeki bütün Müslümanları yardım kampanyası için dayanışma göstermeye çağırdı. Ülkedeki Müslümanların yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Kabtane, yayınladığı yazılı açıklamada, “Bugün ülkemizle dayanışma içindeyiz. Müslümanları, Hıristiyan kardeşlerimizin ibadet yeri olan ve ülkemizin önemli tarihî mekânlarından biri olan katedralin yeniden inşası için başlatılacak yardım kampanyalarına katılmaya dâvet ediyoruz” dedi. Euronews’in haberine göre, ülkedeki Müslüman toplumu temsil eden Fransa İslâm Konseyi (CFCM) de ‘bütün dünyadaki Hıristiyanlarla kardeşlik ve dayanışma içinde olunması gerektiğini’ belirtti.

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