Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısına çıktı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" suçlamasıyla yargılamasına başlandı.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla yargılamasına başlandı. Paris Ceza Mahkemesine 12.30'da gelen ve burada hakim karşısına çıkan eski Fransa Cumhurbaşkanı ile aynı davada avukatı Thierry Azibert ve kıdemli eski yargıç Gilbert Azibert de yargılanıyor. Aralık 20'ye kadar sürecek davanın ilk duruşmasında eski yargıç Azibert yer almadı. Sarkozy ile birlikte, Fransa'nın "5'inci Cumhuriyet" yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla hakim karşısına çıkmış oldu. AA

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