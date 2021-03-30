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30 MART 2021 SALI - YIL: 52

'Fransa, Mali'de 19 sivili öldürdü'

30 Mart 2021, Salı 19:24
Birleşmiş Milletler, Fransa'nın ocak ayında Mali'de düzenlediği hava saldırısında en az 19 sivilin öldüğünü açıkladı.

Fransız savaş uçakları, Mali'de devam eden Barkhane operasyonu kapsamında, 3 Ocak 2021'de Bounti köyünde bir kalabalığı havadan hedef almıştı.

Köylüler ve görgü tanıkları, kalabalığın bir düğün olduğunu, saldırıda 19 sivil ile silahlı üç kişinin öldüğünü dile getirmişti.

Fransa ise militanları hedef aldıklarını ve 30 militanı öldürdüklerini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de sivillerin öldüğü iddia edilen saldırıya ilişkin soruşturma yürüttü.

Heyetin raporu bugün tamamladı.

BM raporunda, Barkhane operasyonu kapsamında Bounti'ye düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

Raporda, saldırının düzenlediği bölgede düğün merasimi için yaklaşık 100 kişinin toplandığına işaret edilerek, bunlar arasında El Kaide'ye bağlı bir gruba üye olduğu tahmin edilen 3 silahlı kişinin de bulunduğu ve toplam ölü sayısının 22 olduğu kaydedildi.

Fransa'dan BM raporuna yalanlama

Fransa Savunma Bakanlığı, '3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı teröristlere karşı bir hava operasyonu düzenlediklerini' belirterek, bir düğünün hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetti.

Ayrıca Bakanlık, yayımladığı bir bildiriyle Birleşmiş Milletler heyetinin bulgularını reddettiğini açıkladı.

Açıklamada, bakanlığın BM soruşturmasını yürütmek için "kullanılan metodoloji hakkında çok sayıda çekinceleri" olduğu ifadesi de yer aldı.

Mali ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Fransa'nın savunması doğrulanarak hava saldırısında sivil kaybın yaşanmadığı öne sürülmüştü.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı.

Barkhane operasyonunda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, Mali, sivil
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