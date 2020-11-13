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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Fransa muhalefeti: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

13 Kasım 2020, Cuma 11:54
Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, BFMTV kanalında, ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini istedi.

Melenchon, bazılarının hoşuna gitmese de bunları söylemeye devam edeceğini kaydetti.

"Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." diyen Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.

2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı için 150 bin Fransızın imzasını topladığını ifade eden Melenchon, terörle mücadelede yöntemin değişmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa'da son dönemde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere neden oluyor.

AA

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