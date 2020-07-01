Fransa, NATO tatbikatına katılmama kararı aldı

Fransa ve Türkiye'ye ait iki fırkateynin Libya açıklarında 10 Haziran tarihinde yaşadığı gerginlik sonrası, Paris hükümeti Akdeniz'de yapılacak "Sea Guardian" NATO tatbikatına katılımını askıya aldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Türk ve Fransız donanmaları arasında yaşanan söz konusu hadiseye ilişkin "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” değerlendirmesinde bulunmuştu. Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, konuyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e 30 Haziran tarihinde (dün) bir mektup göndererek yaşanan gerginlikle alakalı memnuniyetsizliğini dile getirdiğini belirtti. Mektupta Domenach'ın "Türkiye'yi ciddi ve ağır" hareket etmemekle suçladığı, Libya meselesinde Fransa'nın NATO'nun desteğinden yoksun olduğunu açıkça dile getirdiği ifade edildi. Bu sebeple Fransa'nın NATO Deniz Muhafızları'nın Akdeniz'deki operasyonlarına katılımını "askıya almaya" karar verdiği açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye'nin Libya'da giriştiği faaliyetlerden dolayı "cezai sorumluluğu" olduğunu iddia etmişti. Euronews Türkçe

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