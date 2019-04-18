Fransız polisi: Yangının sebebi yüksek ihtimalle bir kısa devre

Fransız medyası yangının sebebiyle ilgili olarak kısa devre iddiasını ortaya atmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının yüksek ihtimalle bir kısa devre nedeniyle çıktığı duyuruldu Fransız polisinden yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili yürütülen soruşturmanın, yangının sebebinin yüksek ihtimalle bir kısa devre olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Daha önce Fransız medyası da tarihi yapıdaki yangının sebebiyle ilgili olarak kısa devre iddiasını ortaya atmıştı. Le Parisien gazetesi dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, renovasyon çalışmalarında kullanılan taşıyıcı mekanizmalarda oluşan bir kısa devre ihtimalinin öne çıktığını duyurmuştu.

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