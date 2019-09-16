Fuat Oktay'dan Paşinyan'ın açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir otelde düzenlenen Azerbaycan-Türkiye İş Forumunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye için "her daim can Azerbaycan" olduğunu ifade etti.

Dün, "Hazar'ın incisi Bakü"nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarılmasının 101'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"101 yıl önce Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın muhtelif cephelerinde kendi milli mücadelesi verirken, Azerbaycanlı kardeşlerimizin istiklal çağrılarına kayıtsız kalmayarak Kafkas İslam Ordusu'nu kurmuş ve Bakü'nün yardımına koşmuştur. Nuri Paşa komutasındaki o kahramanlar, fedakârlıkları ve cesaretleriyle nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destanı bizlere miras bırakmıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığı için toprağa düşen, bu topraklar uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi ihtiramla yâd ediyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Oktay, Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra onu ilk tanıyan devletin Türkiye Cumhuriyeti olmasının ezeli kardeşliğin sonucu olduğunu söyledi.

Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycan ile yakın dayanışma içerisinde hareket ettiklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bu konuyu Azerbaycan'ın olduğu kadar bizim de milli meselemiz olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu konuda tavrı bellidir, nettir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde ve uluslararası kuruluşların kabul ettiği kararlara uygun olarak çözüme kavuşturularak 1 milyondan fazla mağdur kardeşimizin topraklarına bir an önce geri dönmesi en büyük arzumuzdur. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması gerekir. Bu ortak arzumuzun hayata geçirilmesi için her platformda Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Bu bayrağı daha da yukarılara taşıyan kıymetli Cumhurbaşkanı, cennet mekan Haydar Aliyev'in attığı temeller üzerinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in istikrarlı liderliği ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine gönül vermiş Sayın Cumhurbaşkanımızla tesis ettikleri samimi dostluk, Türkiye Azerbaycan ilişkileri için çok önemlidir."

Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette ilk andan itibaren gösterilen misafirperverliğe şahsı ve heyeti adına teşekkür etti.