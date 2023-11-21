Gazetecilerden acil yardım çağrısı

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze’deki gazeteciler için yardım çağrısında bulundu.

IFJ’den yapılan yazılı açıklamada, federasyona bağlı Filistinli Gazeteciler Sendikası’nın yardım çağrısına yer verildi. Açıklamaya göre, sendikanın başkanı Nasser Abu Baker, “Gazze’deki çoğu evini kaybetmiş, birçoğu ailesini kaybetmiş meslektaşlarımızın Gazze halkının gece gündüz yaşadığı zulmü haberleştirmeye devam etmeleri için dayanışmanıza ve yardımınıza ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı. Baker, 7 Ekim’den bu yana 35 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini anımsattı. AA

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