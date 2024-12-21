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Gazze 441 gündür saldırıları altında!

21 Aralık 2024, Cumartesi 17:00
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 77 artarak, 45 bin 206'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 77 kişinin şehit olduğu, 174 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının da 107 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 kişi şehit oldu

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda su sırası bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda, en az 10 kişi şehit oldu, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli şehit oldu

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeneb", "Kiyyali" ve "el-Levh ailelerine ait evleri hedef aldı, üç aileden 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde iki motosikleti hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail'in İHA'yla Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Nusayrat Mülteci Kampında bir apartman dairesine saldırı

Bir sağlık yetkilisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa Kulesindeki bir apartman dairesini bombalaması sonucu ölen 4 kişinin cenazesinin yanı sıra saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığını söyledi.

Nuseyrat Kampındaki El-Avde Hastanesi yönetimi de yaptığı açıklamada, İsrail'in bombaladığı apartman dairesinde şehit olan 3 Filistinlinin naaşının yanı sıra saldırıda yaralanan 16 kişinin hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait İHA'nın Nusayrat Mülteci Kampının ortasındaki Yafa Kulesi'nde bulunan bir apartman dairesini hedef aldığını, binanın dördüncü ve beşinci katlarında büyük hasar oluştuğunu söyledi.

AA

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