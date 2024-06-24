Gazze’de 1 haftada 4 çocuk daha “açlıktan” öldürüldü!

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir “insani felakete” neden olduğu Gazze Şeridi’nde son bir haftada 4 çocuğun daha açlıktan öldüğü bildirildi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, düzenlediği basın toplantısında, “Son saatlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastanede bir çocuğumuzu kaybettik.” dedi. Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilen çocuklardan son bir hafta içinde 4’ünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Ebu Safiye, son iki hafta içinde de yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle 250 çocuğun hastaneye getirildiğini kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.