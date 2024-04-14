Gazze'de 191 günde 33 bin 729 Filistinli katledildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 191 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha öldüğü, 62 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 33 bin 729'a, yaralı sayısının da 76 bin 371'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

İsrail savaş gemilerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah ve Han Yunus'un batısında bulunan Filistinlilerin evlerine düzenlediği yoğun bombardımanda bir kaç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezinde bulunan ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerinde dört evi bombalaması sonucu çok sayıda kişi farklı derecelerde yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek isteyen Filistinlileri vurdu

İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıkan Filistinlileri hedef aldı.

Reşid Caddesi boyunca yürüyen yüzlerce Filistinli, İsrail'in saldırılarına maruz kaldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, geri dönmeye çalışan Filistinli sivillerden biri kadın 5 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusunun uyarıları ve saldırılarına rağmen bazı aileler, Gazze Vadisi Köprüsü'nde bekliyor.

"Kuzeye dönüşe izin vermeyeceğiz"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne izin verdiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu" söyledi.

Adraee, "Gazze'nin kuzeyi henüz bir savaş alanı, bölgeye geri dönüşe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BM: Gazze'nin kuzeyine 6-12 Nisan'da yapılan yardımların yüzde 41'i engellendi veya reddedildi

Birleşmiş Milletler (BM), 6-12 Nisan'da Gazze'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen BM koordineli yardım misyonlarının yüzde 41'inin engellendiğini veya reddedildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmaya çalışılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin kuzeyine 6-12 Nisan tarihlerinde yapılan BM koordineli yardım misyonlarının yüzde 41'inin engellendiği veya erişiminin reddedildiği belirtilen paylaşımda, "İsrailli yetkililerin insani yardımı kolaylaştırma yükümlülüğü ancak yardım sivillere ulaştığında sona eriyor." ifadesi yer aldı.