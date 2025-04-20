Gazze’de 420 bin kişi yerinden edildi

UNRWA, İsrail saldırıları ve insanî yardım girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde 18 Mart’tan bu yana 420 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak Netanyahu'nun övündüğü bir politika haline geldi

Gazze esir kampı gibi Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), İsrail saldırıları ve insanî yardım girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde 18 Mart’tan bu yana 420 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. UNRWA’dan İsrail saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde mevcut duruma ilişkin hazırlanan rapor paylaşıldı. İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozarak başlattığı şiddetli saldırıları sebebiyle Gazze’de çok sayıda sivilin öldürüldüğü belirtildi. Gazze’ye İsrail’in uyguladığı abluka sebebiyle 2 Mart’tan bu yana insanî yardım girişi yapılmadığına dikkati çekilen raporda, yaklaşık 7 haftadır süren ablukanın, 7 Ekim 2023’ten sonraki ilk dönemden daha ağır olduğu aktarıldı. 3 bin 700 çocuk için yetersiz beslenme tedavisi Gazze’de Mart ayında 3 bin 700 Filistinli çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye başladığı belirtilen açıklamada, bu sayının Şubat ayında “2 binin biraz üzerinde” olduğuna dikkati çekildi. İsrail’in ablukası sebebiyle insanî yardımın ulaştırılamadığı Gazze’de Martta ek beslenme alan çocukların sayısının şubat ayına kıyasla yüzde 70’ten fazla azalma gösterdiğine vurgu yapıldı. Gazze’deki su sıkıntısına ilişkin, İsrail saldırıları sebebiyle su ve kanalizasyon altyapısına erişimin büyük ölçüde etkilendiği, temiz suya erişimin son derece sınırlı hâle geldiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, Gazze Şeridi’nin yüzde 69’u, İsrail’in “giriş yasağı”, “tahliye uyarıları” veya her ikisini kapsayan alanlar hâline geldiği ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 51 bini, yaralıların sayısı da 116 bini aştı. AA

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