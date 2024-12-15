Gazze'de 435 günde 44 bin 930 Filistinli katledildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 435 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 55 kişinin katledildiği, 170 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısının 44 bin 930'a, yaralı sayısının da 106 bin 624'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Deyr Belah Belediyesine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

İsrail’in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli öldü.

Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail'in Deyr Belah Belediyesi binasına yönelik saldırısında 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü binadan çıkarılan yaralı ve cesetlerin at arabaları, motosikletler ve sivil araçlarla taşındığını aktardı.

İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Ramallah, Kudüs, Tulkerim ve Cenin ile El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 6 Filistinli daha öldürüldü.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki bir sağlık kaynağının aktardığı bilgiye göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısındaki Assar Mescidi yakınlarında yeriden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu.

Bombalanan çadırda bulunan siviller arasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi, yaralanan 3 kişi de tedaviye alındı.

Ayrıca, ambulans ekiplerinin AA muhabirine aktardığı bir başka olayda ise, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir arada bulunan Filistinli grup İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu iki Filistinli öldü, 3 kişi de yaralandı.

Son Saldırılarda Deyr el-Belah ve Nasr Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 6 Filistinli öldü, 6 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Karinavi Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Hava saldırısında 5 Filistinlinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını ifade eden görgü tanıkları, saldırıda hedef alınan ev yerle bir olurken, çevredeki evlerde de büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

Görgü tanıkları, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Nablus'ta silahlı çatışma

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinde, sabah erken saatlerde 7 İsrail askeri aracı, kentin doğusundaki Balata Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Tanıklar, kampta güçlü bir patlama sesi duyulduğunu ve bunun bir el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı olan Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız Balata Kampı’nda bir İsrail askeri aracını el yapımı patlayıcıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Fetih Hareketi’nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayları da mensuplarının, Balata Kampı'na yapılan baskın sırasında "Siyonist bir piyade kuvvetini pusuya düşürdüğünü ve isabetli saldırılar gerçekleştirildiğini" kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 811 Filistinli öldürüldü.