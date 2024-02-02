'Gazze'de acilen ateşkes için bir gün daha beklememeliyiz'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını Fransa'dan devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısı yaptı.

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, ülkesinin dönem başkanlığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

BMGK'de ateşkes için sunulacak karar tasarılarına ilişkin yapıcı bir tutum sergileyeceklerini aktaran Rodrigues-Birkett, Gazze'deki trajedinin fırsata çevrilmesi gerektiğini ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması gerektiğini kaydetti.

Rodrigues-Birkett, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskinden endişe duyduklarını da ifade etti.

"Guyana her zaman ateşkes çağrısında bulundu ve bulunmaya devam edecek. Bunun için bir gün daha beklememeliyiz." vurgusunda bulunan Rodrigues-Birkett, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Rodrigues-Birkett, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını, hem BMGK kararları hem de UAD hükümlerinin uygulanması için ateşkesin gerekli olduğunu dile getirdi.