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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazze'de ateşkesin devam etmesini umuyorum

29 Kasım 2023, Çarşamba 14:53
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" devam etmesini umduğunu söyledi.

Vatikan’da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, geçirdiği rahatsızlığa atıf yaparak "Bu grip nedeniyle halen iyi değilim ve sesim kötü" dedi ve mesajlarını başka bir görevliye okuttu.

Papa, kabulün son bölümünde bizzat yaptığı konuşmada, "Lütfen, Filistin ve İsrail'deki ciddi durum için dua etmeye devam edelim. Barış, lütfen barış olsun." diye konuştu.

Papa Franciscus, "Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum. Böylece tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve gerekli insani yardıma erişim izninin verilmesini ümit ediyorum. Oradaki cemaatten, su ve ekmeğin olmadığını, insanların acı çektiği haberlerini aldım. Acı çekenler sıradan insanlardır, savaşanlar acı çekmez. Biz barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatikan'dan dün yapılan yazılı açıklamada da bir süredir grip olan ve solunum yollarında iltihaplanma rahatsızlığı bulunan Papa'nın iyileşme emareleri göstermesine karşın, 1-3 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için Dubai'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiği bildirilmişti.

AA

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